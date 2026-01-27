Giorno della memoria come gli Archivi di Stato raccontano la Shoah e le persecuzioni razziali

Il Giorno della Memoria è occasione per riflettere sulla Shoah e le persecuzioni razziali. Gli Archivi di Stato svolgono un ruolo fondamentale nel preservare e trasmettere questa memoria, offrendo strumenti di educazione e dialogo. Il programma 2026 rafforza questa funzione, contribuendo a una crescita civile basata sulla conoscenza del passato.

Il programma 2026 conferma il ruolo di custodia e trasmissione della memoria del Novecento, trasformando le fonti storiche in strumenti di educazione, dialogo e crescita civile. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Memoria come dovere, gli Archivi di Stato italiani ricordano la Shoah

In occasione della Giornata della Memoria, gli Archivi di Stato italiani sottolineano l'importanza di preservare e condividere la memoria della Shoah.

Giorno della memoria, un evento con le scuole per ricordare le vittime della Shoah a Vasto

Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, un’occasione per ricordare le vittime della Shoah e delle persecuzioni razziali, politiche e religiose.

Argomenti discussi: Il giorno della memoria: parlare della Shoah a scuola; Giorno della Memoria 2026; Il presidente della Provincia commemora il Giorno della memoria; Educare al ricordo: Giorno della Memoria 2026.

