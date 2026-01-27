Giorno della memoria come gli Archivi di Stato raccontano la Shoah e le persecuzioni razziali

Il Giorno della Memoria è occasione per riflettere sulla Shoah e le persecuzioni razziali. Gli Archivi di Stato svolgono un ruolo fondamentale nel preservare e trasmettere questa memoria, offrendo strumenti di educazione e dialogo. Il programma 2026 rafforza questa funzione, contribuendo a una crescita civile basata sulla conoscenza del passato.

Il programma 2026 conferma il ruolo di custodia e trasmissione della memoria del Novecento, trasformando le fonti storiche in strumenti di educazione, dialogo e crescita civile.

