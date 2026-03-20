Fes Servizi si concentra sull’utilizzo dei dati per ottimizzare la scelta dei terreni destinati alla produzione di energia. Nel settore degli impianti energetici, l’azienda applica un metodo basato su analisi e informazioni per orientare le decisioni di collocazione. Questa strategia mira a migliorare l’efficienza e la sostenibilità delle future fonti energetiche.

Nel campo degli impianti energetici, adottare un approccio data-driven nella selezione dei terreni rappresenta un elemento cruciale. L'analisi di dati relativi a compatibilità, caratteristiche morfologiche, accessibilità e vincoli normativi consente infatti di individuare con rapidità le aree più idonee, riducendo tempi, costi e rischi. È proprio in questo ambito che opera quotidianamente Fes Servizi, realtà specializzata nello scouting e nella validazione di terreni destinati a impianti fotovoltaici. Con sede a Mesagne, in provincia di Brindisi, l'azienda opera prevalentemente nel centro-sud Italia, concentrandosi su attività di analisi, consulenza e sviluppo progettuale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fes Servizi, dove i dati trasformano la terra in energia del futuro

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