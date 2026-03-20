Fes Servizi dove i dati trasformano la terra in energia del futuro
Fes Servizi si concentra sull’utilizzo dei dati per ottimizzare la scelta dei terreni destinati alla produzione di energia. Nel settore degli impianti energetici, l’azienda applica un metodo basato su analisi e informazioni per orientare le decisioni di collocazione. Questa strategia mira a migliorare l’efficienza e la sostenibilità delle future fonti energetiche.
Nel campo degli impianti energetici, adottare un approccio data-driven nella selezione dei terreni rappresenta un elemento cruciale. L'analisi di dati relativi a compatibilità, caratteristiche morfologiche, accessibilità e vincoli normativi consente infatti di individuare con rapidità le aree più idonee, riducendo tempi, costi e rischi. È proprio in questo ambito che opera quotidianamente Fes Servizi, realtà specializzata nello scouting e nella validazione di terreni destinati a impianti fotovoltaici. Con sede a Mesagne, in provincia di Brindisi, l'azienda opera prevalentemente nel centro-sud Italia, concentrandosi su attività di analisi, consulenza e sviluppo progettuale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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