Benvenuto 2026 in questa terra a Sud del Sud dove il futuro è perennemente remoto

Benvenuto nel 2026 in questa terra a sud del sud, dove il futuro sembra ancora lontano. In questo scorcio di 2025, la fiamma olimpica attraversa il Salento, simbolo di un rito collettivo radicato nelle tradizioni locali. Tra feste, culti e sagre, questa regione continua a vivere con la sua identità autentica, tra atmosfere festive e momenti di condivisione, in un territorio che celebra il passato e guarda con quieta speranza al domani.

Passa la fiamma olimpica a illuminare le vie del Salento, in quest'ultimo squarcio di 2025, e si consuma un grande rito collettivo che ben si adatta ai costumi di una delle terre più festose d'Italia, con i suoi culti, le pire, le danze, le sagre che attraversano per l'intero anno borghi e paesi.

