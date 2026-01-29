Energia Zucconi | I nuovi dati Eurostat impongono un dibattito meno ideologico sul futuro energetico italiano

Il dibattito sull’energia in Italia torna di attualità dopo la pubblicazione degli ultimi numeri Eurostat. Secondo i dati, nel 2024 i 12 paesi dell’Unione Europea che utilizzano il nucleare hanno prodotto complessivamente 649 terawattora di elettricità. Zucconi invita a smettere di usare parole vuote e a discutere con chiarezza sui temi della transizione energetica, puntando meno su ideologie e più su dati concreti. Ora, il governo e gli esperti devono capire come muoversi davvero, senza perdere tempo in polemiche sterili

Riflettori puntati sul futuro energetico dell’Italia. “I nuovi dati Eurostat mostrano che nel 2024 i 12 Paesi dell’Unione europea che producono elettricità da nucleare hanno generato 649.524 GWh, con un incremento del 4,8% rispetto al 2023 “. Così Riccardo Zucconi, responsabile energia di Fratelli d’Italia e relatore alla Camera sul ddl nucleare a commento dell’ultimo report di Eurostat che induce a una riflessione ‘profonda’. Zucconi: i dati Eurostat sull’energia impongono una riflessione nuova. “Le centrali nucleari hanno coperto il 23,3% della produzione elettrica totale dell’Unione europe a. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

