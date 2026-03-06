Il Verona Volley affronta Milano al Pala AGSM AIM in una partita dei quarti di finale dei playoff di SuperLega. La sfida è fondamentale per determinare quale delle due squadre avanzerà alla fase successiva, segnando l’inizio della fase a eliminazione diretta. La partita rappresenta un momento chiave nella stagione delle due formazioni, che si contendono un posto tra le migliori.

Una sfida decisiva apre la fase a eliminazione diretta della SuperLega: Verona Volley ospita Milano al Pala AGSM AIM per i quarti di finale play off. Il focus iniziale è sul recupero completo delle energie fisiche e mentali, elemento chiave per fronteggiare una serie che richiede concentrazione massima e continuità. Ogni incontro viene interpretato come una finale, con la squadra determinata a presentarsi al meglio fin dal primo pallone. La formazione veronese si presenta in buone condizioni generali: l’obiettivo primario è restituire piena energia fisica e lucidità mentale prima di concentrarsi sugli aspetti tecnici-tattici, in modo da affrontare la serie con la massima efficacia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Soli: "Playoff, una gara alla volta per il Verona-Milano

