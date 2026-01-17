Risarcimento danni per mancata assunzione a tempo indeterminato e assegnazione Carta del docente oltre 61.000 euro ad un insegnante | vittoria legale Anief

Il Tribunale ha condannato il Ministero dell’Istruzione a risarcire un insegnante precario con oltre 61.000 euro e a riconoscere la Carta del docente, in seguito a un caso di mancata assunzione a tempo indeterminato e abuso di contratti. La sentenza rappresenta una vittoria legale significativa per i diritti dei docenti precari e sottolinea l’importanza di tutela e rispetto delle norme contrattuali nel settore scolastico.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito incassa una pesante sconfitta in tribunale sulla gestione del precariato. Un docente, assistito dai legali Anief, ha ottenuto una sentenza che riconosce l'illegittimità della successione continua di contratti a tempo determinato. Il giudice del lavoro ha stabilito che la mancata stabilizzazione costituisce un danno economico rilevante per il lavoratore, disponendo un maxi risarcimento che copre sia l'indennità per l'abuso dei termini contrattuali sia il recupero delle somme non erogate per la formazione professionale. La sentenza quantifica con esattezza l'importo dovuto, calcolato sulla base dell'ultima retribuzione.

