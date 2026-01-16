Ferie non godute Ministero condannato a pagare quasi 10mila euro alla ex prof precaria

Il Tribunale amministrativo regionale ha stabilito che il Ministero dell'Istruzione e del Merito deve corrispondere quasi 10mila euro a un’ex insegnante precaria, per ferie non pagate durante una supplenza. La decisione evidenzia l’obbligo di tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori della scuola, anche in assenza di contratti stabili. La vicenda sottolinea l’importanza del rispetto delle normative in materia di retribuzione e diritti del personale precario.

Sentenza di ottemperanza a favore della docente per le ferie non godute dal 2016 al 2024. Il Ministero non aveva eseguito la precedente sentenza. Nominato un commissario ad acta in caso di nuovo ritardo Ferie non pagate perché era una supplente, ma il Tribunale amministrativo regionale dà ragione a all'ex insegnante precaria e condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a pagarle entro 60 giorni la somma di 9.058,92 euro per ferie non godute e anche le spese dell’avvocato. La sentenza del Tribunale ordinario, passata in giudicato, infatti, ha riconosciuto alla professoressa il diritto a percepire l'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute durante una serie di rapporti di lavoro a tempo determinato con il Ministero, negli anni scolastici dal 20162017 al 20232024. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Ferie non godute, Ministero condannato a pagare oltre 11700 euro a docente precaria Leggi anche: Carta del docente non riconosciuta a insegnante precaria: Ministero condannato a pagare 2500 euro Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ferie non godute, Ministero condannato a pagare quasi 10mila euro alla ex prof precaria; Sentenza Corte d'Appello di Milano, le ferie non godute dei docenti precari vanno pagate. MIM condannato a risarcire più di 10mila euro.; Illegittimo cancellare d’ufficio le ferie ai precari annuali con contratto in scadenza 30 giugno: a Lanciano 3.451 euro di risarcimento più interessi a un docente difeso da Anief; Uno stipendio in più al supplente annuale mai andato in ferie, l’ha detto il tribunale di Lanciano: 7.349 euro più interessi alla docente precaria che ha fatto ricorso con Anief. Ferie d’ufficio cancellate ai precari: il Tribunale condanna il Ministero a risarcire 6.000 euro per i giorni “bruciati”. Comunicato Anief - Il Tribunale di Lanciano ha dichiarato illegittima la cancellazione d'ufficio delle ferie non godute senza previa informativa, condannando il Ministero a risarcire oltre 6mila euro a un docente precar ... orizzontescuola.it

Sentenza Corte d’Appello di Milano, le ferie non godute dei docenti precari vanno pagate. MIM condannato a risarcire più di 10mila euro. - 1034/2025 del 10 dicembre 2025, su ricorso di un docente precario patrocinato dalla UIL Scuola Lombardia, risarcisce l’insegnante ricor ... tecnicadellascuola.it

Prof precari, vittorie in tribunale. Ferie e bonus mai ottenuti: "Ministero condannato a pagare" - Ferie non pagate, ‘Carte docenti’ mai ottenute, inserimenti lavorativi a cui il ministero non aveva dato seguito. ilrestodelcarlino.it

Ferie non godute, le cause nel pubblico impiego si chiudono in tempi sempre più rapidi: ecco perché ilsole24ore.com/art/ferie-non-… x.com

Le cause sulle ferie non godute nel pubblico impiego si stanno chiudendo in tempi sempre più rapidi, spesso senza arrivare a sentenza facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.