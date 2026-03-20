Femminicidio Francesca Deidda riparte il processo | Dal marito depistaggi chiari merita l'ergastolo
Riparte il processo di appello per l’omicidio di Francesca Deidda, avvenuto quando la donna è stata uccisa a martellate. La difesa dell’imputato, Igor Sollai, ha presentato argomentazioni per eliminare la premeditazione e ridurre la condanna di primo grado. L’udienza si svolge davanti ai giudici, mentre la procura ribadisce la colpevolezza dell’uomo e la necessità dell’ergastolo.
Al via il processo d'appello per l’omicidio di Francesca Deidda. La difesa del marito, Igor Sollai, condannato in primo grado all’ergastolo per aver ucciso la moglie a martellate, punta a escludere la premeditazione e ottenere uno sconto di pena. L'avvocato Piscitelli, legale del fratello della vittima, a Fanpage.it: "Chiederemo la conferma della sentenza". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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