Femminicidio Francesca Deidda riparte il processo | Dal marito depistaggi chiari merita l'ergastolo

Riparte il processo di appello per l’omicidio di Francesca Deidda, avvenuto quando la donna è stata uccisa a martellate. La difesa dell’imputato, Igor Sollai, ha presentato argomentazioni per eliminare la premeditazione e ridurre la condanna di primo grado. L’udienza si svolge davanti ai giudici, mentre la procura ribadisce la colpevolezza dell’uomo e la necessità dell’ergastolo.