Femminicidio Federica Torzullo per la Procura l'ex marito potrebbe inquinare le prove | Lo ha già fatto

Secondo la Procura, Claudio Carlomagno, accusato del femminicidio di Federica Torzullo, potrebbe aver inquinato le prove del caso con il supporto di un'altra persona. Le indagini stanno approfondendo questa ipotesi, che potrebbe influire sull’andamento del procedimento giudiziario. La vicenda evidenzia l’importanza di un’analisi accurata delle prove per garantire un processo equo e trasparente.

Federica Torzullo è stata trovata morta nella sua abitazione ad Anguillara Sabazia, tra l’8 e il 9 gennaio. Secondo le indagini, l’omicidio sarebbe avvenuto nella cabina armadio della camera da letto. Le forze dell’ordine stanno approfondendo le circostanze e il sospetto che il marito abbia tentato di alterare le prove. La vicenda è al centro delle indagini per chiarire le cause e i responsabili.

A Anguillara, è stato rinvenuto il corpo di Federica Torzullo. Il marito, Claudio Carlomagno, è stato arrestato, mentre la Procura ha segnalato il rischio di inquinamento delle prove. Le indagini si concentrano sulla ricostruzione dei fatti, con tracce di sangue e materiali biologici trovati nell’abitazione e nell’auto dell’uomo.

