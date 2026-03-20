Femminicidio di via Pescaria oggi l’autopsia sul corpo di Valentina Sarto

Oggi a Bergamo è stata eseguita l’autopsia sul corpo di Valentina Sarto, deceduta nel caso di femminicidio avvenuto in via Pescaria. L’esame è iniziato alle 9,30 e, poco prima, è arrivato nel cortile dell’ospedale di Bergamo Moris Panza, l’uomo con cui la donna aveva avuto una relazione nelle ultime settimane.

Bergamo. L’autopsia sul corpo di Valentina Sarto è iniziata verso le 9,30 di venerdì 20 marzo. Pochi minuti prima, fuori dall’obitorio dell’ospedale di Bergamo è arrivato anche Moris Panza, l’uomo che la 41enne frequentava da qualche settimana. La donna è stata uccisa a coltellate mercoledì mattina, 18 marzo, dal marito Vincenzo Dongellini. Dopo aver passato la notte al Papa Giovanni, soccorso per le ferite che lui stesso si era inferto nel tentativo di togliersi la vita, giovedì il 49enne è stato dimesso e trasferito in carcere. L’esame autoptico chiarirà con esattezza il numero dei fendenti, la dinamica e l’ora della morte della donna. Il... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Femminicidio a Bergamo, oggi l’autopsia sul corpo di Valentina Sarto - facebook.com facebook

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