Venerdì l’autopsia sul corpo di Valentina Sarto Alle 20.30 fiaccolata silenziosa giovedì un momento di commemorazione - Foto e video

Da ecodibergamo.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì si svolgerà l’autopsia sul corpo di Valentina Sarto, assassinata a Bergamo. Alle 20.30 è prevista una fiaccolata silenziosa in via Pescaria 26, il luogo del delitto, mentre giovedì si terrà un momento di commemorazione con foto e video. La manifestazione vedrà la partecipazione di persone che vogliono ricordare la donna e sensibilizzare sulla vicenda.

DOPO IL FEMMINICIDIO. Il ritrovo a Bergamo, in via Pescaria 26 dove si è consumato il delitto. Sarà una fiaccolata commemorativa e silenziosa in memoria della 41enne. Lo sgomento del Consiglio delle donne di Bergamo. Il Comune di Bergamo con la rete interistituzionale Antiviolenza Bergamo-Dalmine di cui è capofila, promuove per venerdì sera 20 marzo, una fiaccolata silenziosa in memoria di Valentina Sarto, vittima dell’ennesimo femminicidio. L’iniziativa vuole essere un momento di raccoglimento e di vicinanza, ma anche un segnale forte di impegno collettivo contro ogni forma di violenza sulle donne. Nel frattempo un momento di commemorazione è stato organizzato alle 18 di giovedì 19 marzo davanti all’abitazione di Valentina Sarto, in via Pescaria: «La violenza sulle donne non ha mai scusati» si legge su uno striscione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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