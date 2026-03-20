Femminicidio a Bergamo oggi l’autopsia sul corpo di Valentina Sarto

Oggi a Bergamo si svolge l’autopsia sul corpo di Valentina Sarto, vittima di femminicidio. Alle 8.30, i giornalisti sono arrivati fuori dall’obitorio dell’ospedale, pronti a seguire gli sviluppi dell’indagine. Alle 9, l’autopsia è stata avviata nel reparto di medicina legale. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire le circostanze della morte.

LE INDAGINI. Alle 8.30 di venerdì 20 marzo fuori dall’obitorio dell’ospedale di Bergamo i primi giornalisti in attesa, alle 9.15 è arrivato anche l’amico di Valentina Sarto, Moris Panza, l’uomo con cui la donna aveva una relazione. La donna è stata uccisa dal marito Vincenzo Dongellini mercoledì pomeriggio: il 49enne, dopo aver passato la notte in ospedale, giovedì mattina è stato dimesso e trasferito in carcere. Il sostituto procuratore Antonio Mele, che coordina le indagini, ha affidato l’incarico a Luca Taiana dell’Istituto di medicina legale di Pavia. Il marito Vincenzo Dongellini è assistito dall’avvocato Stefania Battistelli, che non ha nominato un consulente per l’esame. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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