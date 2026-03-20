Una donna di Bergamo, madre di Valentina, ha raccontato che la figlia aveva inviato un messaggio vocale in cui dichiarava di non amarlo più e di voler interrompere la relazione. La ragazza aveva espresso chiaramente il desiderio di lasciarlo, ma lui continuava a insistere, chiedendole un’altra possibilità. La vicenda ha portato alla luce una situazione di tensione che si è conclusa con il femminicidio.

“Valentina gli aveva detto in un messaggio vocale che non lo amava più e che voleva lasciarlo. Lui continuava a dirle dammi un’altra possibilità. Poi è arrivata a un punto, si vede che era esausta, e gli ha risposto ‘non ti amo più, amo un altro’. Quella è stata la miccia nel suo cervello“. Così Lia Ventura, la mamma di Valentina Sarto, uccisa a coltellate a Bergamo dal marito. Umberto Bossi, A.Fontana: "La Lega perde chi l'ha inventata e io un amico" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Femminicidio Bergamo, la mamma di Valentina: "Gli aveva detto che voleva lasciarlo"

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