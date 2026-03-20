Valentina Sarto, la donna uccisa in un caso di femminicidio, lavorava al Baretto, che ieri era chiuso con un cartello che annunciava il lutto. Dongellini, l'uomo accusato di averla uccisa, è stato trasferito in carcere. Secondo le prime ricostruzioni, Valentina aveva deciso di lasciarlo, mentre l'uomo era noto per il suo carattere geloso.

Il Baretto dove Valentina Sarto lavorava ieri era chiuso. Sulla vetrata un foglio: "Chiuso per lutto. Rispetto". Il locale si trova di fronte allo stadio New Balance Arena, dove gioca l’Atalanta. Qui lavorava Valentina, alla cui vita ha messo fine mercoledì sera con 6-8 coltellate il marito Vincenzo Dongellini. Lei 41 anni, bolognese, lui 49, di Sassoleone frazione di Casalfiumanese: si erano sposati appena un anno fa. Il copione della scena andata in onda due sere fa pare ormai chiaro, in attesa che l’uomo, da ieri mattina in carcere, fornisca particolari utili alla ricostruzione completa: lei voleva lasciare lui, che non accettava l’idea della separazione e ha reagito nel modo più violento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il femminicidio di Valentina. Dongellini trasferito in carcere: "Voleva lasciarlo, lui troppo geloso"

Articoli correlati

Leggi anche: Femminicidio, Dongellini dimesso dall’ospedale e portato in carcere. Il post della mamma di Valentina

Femminicidio di Valentina Sarto a Bergamo: il marito Vincenzo Dongellini che l’ha uccisa dimesso dall’ospedaleVincenzo Dongellini esce oggi dall'ospedale di Bergamo in cui è ricoverato da ieri per aver tentato il suicidio dopo aver commesso il femminicidio...

Contenuti utili per approfondire Il femminicidio di Valentina Dongellini...

Temi più discussi: Il femminicidio di Valentina Sarto, uccisa con sei-otto coltellate; Femminicidio Bergamo, il marito portato in carcere; Bergamo, Valentina Sarto uccisa a coltellate dal marito: sei mesi di matrimonio tra urla e minacce; Valentina Sarto uccisa dal marito. Il nuovo compagno: La picchiava, le avevo detto di lasciarlo.

Femminicidio di Valentina Sarto, uccisa in casa dal marito. Il nuovo compagno: «L’ho vista con i segni delle dita sul collo, ma lei restava perché lui la minacciava»41 anni, barista, è stata accoltellata nella casa in cui viveva con Vincenzo Dongellini, con cui si era sposata lo scorso maggio. La mamma: «Scusami se non sono riuscita a proteggerti da lui» ... vanityfair.it

Femminicidio a Bergamo, Valentina Sarto uccisa a coltellate dal marito Vincenzo Dongellini: La coppia si stava separandoOmicidio in via Pescaria: a lanciare l’allarme la figlia 20enne che l’uomo ha avuto da una precedente relazione. Sul corpo della vittima i segni di vari fendenti. Il 50enne avrebbe tentato il suicidio ... ilgiorno.it

Valentina Sarto, la 41enne uccisa dal marito Vincenzo Dongellini ieri mattina a Bergamo, aveva iniziato a frequentare un cliente del bar in cui lavorava la donna. "Lui sapeva della nostra relazione, era geloso da dopo il matrimonio. Sabato l'avevo portata da - facebook.com facebook

Il femminicidio di Valentina Sarto a Bergamo, uccisa con sei-otto coltellate. Il marito non risponde ai pm. La madre della donna: 'Scusa se non ti ho protetto" #ANSA x.com