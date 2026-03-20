Femminicidio a Bergamo oggi l’autopsia sul corpo di Valentina Sarto La mamma | Non sono riuscita a salvarla

Oggi a Bergamo si svolge l’autopsia sul corpo di Valentina Sarto, uccisa in circostanze ancora da chiarire. Fuori dall’obitorio, Moris Panza, l’uomo con cui la vittima aveva una relazione, aspetta notizie. La madre di Valentina ha dichiarato di non essere riuscita a salvarla. Le indagini sono in corso per fare luce sulla vicenda.

LE INDAGINI. Fuori dall’obitorio di Bergamo, dove si sta svolgendo l’autopsia sul corpo di Valentina Sarto, Moris Panza, l’uomo con cui la donna aveva una relazione. Ci sono anche le amiche, la mamma e il marito, il fratello arrivato da Bologna. Una famiglia distrutta dal dolore. Il ricordo anche del cantante Roby Facchinetti in un post. Il sostituto procuratore Antonio Mele, che coordina le indagini, ha affidato l’incarico a Luca Taiana dell’Istituto di medicina legale di Pavia. Il marito Vincenzo Dongellini è assistito dall’avvocato Stefania Battistelli, che non ha nominato un consulente per l’esame. Femminicidio, Dongellini dimesso dall’ospedale e portato in carcere. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Cari amici e care amiche, ogni tanto la vita ti tocca in modi che non ti aspetti. Ieri ho saputo di Valentina Sarto. Una donna di anni 42 che lavorava all’edicola vicino a casa mia, a Bergamo. Un volto familiare, un sorriso, quei piccoli scambi di ogni giorno che no - facebook.com facebook

Femminicidio Bergamo, Valentina Sarto sarebbe stata uccisa con 6-8 coltellate #bergamo x.com