Federica Pellegrini si sta avvicinando al parto della sua seconda figlia, nata dall’amore con Matteo Giunta. L’ex nuotatrice ha annunciato che il primo figlio ha lasciato un segno e che il momento si avvicina, con le ultime settimane di gravidanza ormai alle porte. La futura mamma si prepara a vivere un nuovo capitolo della sua vita familiare.

Federica Pellegrini si prepara al parto, la seconda gravidanza dell’ex nuotatrice è ormai agli sgoccioli e presto verrà alla luce la sua seconda figlia, nata dall’amore per Matteo Giunta. Federica Pellegrini pronta al parto. Dopo la nascita della piccola Matilde, arrivata nel gennaio del 2024, Federica Pellegrini è pronta per accogliere in famiglia un’altra bambina. Come ha raccontato da lei stessa, il parto questa volta è stato programmato e sarà un cesareo. “Abbiamo programmato il cesareo – ha rivelato a La Stampa -: il primo parto è stato molto travagliato e ha lasciato un segno, tanto che questa gravidanza non era prevista così a stretto giro. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Federica Pellegrini pronta al parto: “Il primo ha lasciato un segno”

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