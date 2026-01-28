Villa Pacini | al via i lavori di utilità sociale per i minori coinvolti in procedimenti penali

Questa mattina, a Villa Pacini, sono partiti i lavori di utilità sociale destinati ai minori coinvolti in procedimenti penali. Le attività sono iniziate alle nove e coinvolgono giovani che devono svolgere lavori di supporto e riabilitazione nel centro della città. Il progetto mira a offrire un’alternativa alle pene tradizionali, dando ai ragazzi un’opportunità di reinserimento attraverso attività pratiche e di volontariato. Presenti le autorità locali e alcuni esperti del settore, che hanno assistito all’avvio ufficiale del programma.

Inizio delle attività ambientali nel cuore della città. Oggi, mercoledì 28 gennaio 2026, a partire dalle ore 9.30, prenderanno ufficialmente il via, presso Villa Pacini, le attività di pubblica utilità che coinvolgeranno minori sottoposti a procedimento penale. I ragazzi saranno impegnati nella pulizia delle aree verdi e nella manutenzione dei parchi urbani, contribuendo concretamente alla cura del patrimonio ambientale cittadino. Un progetto frutto di una rete istituzionale. Le iniziative rientrano nel Protocollo d'intesa sottoscritto nel mese di dicembre, che vede la collaborazione della Prefettura di Catania, dell' Assessorato comunale all'Ecologia, dell' Autorità Giudiziaria Minorile di Catania, dell' Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni e dell' Università di Catania, con il supporto operativo di GEMA SpA.

