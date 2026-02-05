Il pacchetto sicurezza smaschera le chiacchiere della sinistra | dalla parte dei cittadini c’è solo la maggioranza

Il governo ha presentato ufficialmente il “pacchetto sicurezza”, ribadendo la sua posizione sulla tutela delle forze dell’ordine e dei cittadini. L’annuncio arriva dopo settimane di polemiche e scontri politici, con la maggioranza che mette in chiaro di essere dalla parte di chi lavora per la sicurezza. La sinistra, invece, continua a criticare, ma per il governo si tratta solo di chiacchiere: ora, il pacchetto è realtà e rappresenta una promessa mantenuta.

