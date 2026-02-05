Il pacchetto sicurezza smaschera le chiacchiere della sinistra | dalla parte dei cittadini c’è solo la maggioranza
Il governo ha presentato ufficialmente il “pacchetto sicurezza”, ribadendo la sua posizione sulla tutela delle forze dell’ordine e dei cittadini. L’annuncio arriva dopo settimane di polemiche e scontri politici, con la maggioranza che mette in chiaro di essere dalla parte di chi lavora per la sicurezza. La sinistra, invece, continua a criticare, ma per il governo si tratta solo di chiacchiere: ora, il pacchetto è realtà e rappresenta una promessa mantenuta.
Un’affermazione della forza dello Stato, a tutela delle forze dell’ordine e di tutti i cittadini, e una ulteriore promessa mantenuta dal governo. L’approvazione del “pacchetto sicurezza”, decreto e disegno di legge, da parte del Consiglio dei ministri viene salutata con grande soddisfazione dal centrodestra, che ne sottolinea la portata di «impegno concreto» dell’esecutivo, tanto sul fronte della repressione quanto su quello della prevenzione, assicurando il massimo sostegno nell’iter parlamentare. L’opposizione, invece, dopo aver passato settimane a proclamare la propria attenzione al tema, alla prova dei fatti, si rifugia nel consueto atteggiamento demolitorio, che reitera slogan senza saper indicare come andrebbero declinati nella realtà. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
