False generalità ai militari scatta l’arresto

Durante controlli notturni nel porto di Porto Garibaldi e a Comacchio, i carabinieri hanno arrestato una persona per aver fornito false generalità. Contestualmente, sono state emesse denunce per guida in stato di ebbrezza. Le operazioni hanno coinvolto le forze dell’ordine che hanno ispezionato le aree portuali e le strade adiacenti. Nessun altro dettaglio sulle identità o sulle circostanze specifiche dell’arresto.

Al setaccio Porto Garibaldi e Comacchio. Scattano i controlli notturni dei carabinieri, che portano a un arrestato per false generalità e denunce per guida in stato di ebbrezza. Un’intensa attività di controllo notturna da parte dei carabinieri di Porto Garibaldi e del radiomobile di Comacchio, ha portato ad un arresto, a quattro denunce e al ritiro di due patenti di guida. Durante il controllo di un autoveicolo lungo la S.S. 309 Romea, i Carabinieri di Porto Garibaldi hanno proceduto all’arresto di un 35enne per il reato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale. L’uomo, infatti, aveva fornito false generalità al personale operante durante le rituali fasi d’identificazione nel corso di un controllo stradale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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