Un uomo straniero è stato arrestato e successivamente espulso da Venezia dopo aver rubato a una turista alla stazione e aver fornito false generalità agli agenti di polizia. L’intervento delle forze dell’ordine si è concluso con la sua identificazione e l’ordine di lasciare il territorio nazionale. La vicenda si è svolta tra i binari e gli uffici della stazione.

Un fermo e un’espulsione nei giorni scorsi alla stazione ferroviaria di Venezia. Un cittadino straniero è stato ritenuto responsabile di furto aggravato ai danni di una viaggiatrice e di false attestazioni a Pubblico Ufficiale. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale e con diversi precedenti, è stato accompagnato in un Centro di Permanenza Temporanea in attesa di rimpatrio. La fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato presso la stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia. Gli agenti della Polizia Ferroviaria sono intervenuti dopo che una viaggiatrice, accortasi di essere stata vittima di furto, ha richiamato l’attenzione dei presenti e delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Furto alla stazione di Venezia, deruba una turista e dà false generalità alla Polizia: scatta l'espulsione

