Sospetta truffa e false generalità fornite ai Carabinieri | arrestata una donna

Lunedì mattina, i Carabinieri di Lugo hanno arrestato una donna di 48 anni, italiana, per aver fornito false generalità durante un controllo. L’intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e repressione di condotte illecite sul territorio, contribuendo a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative vigenti.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.