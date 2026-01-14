Sospetta truffa e false generalità fornite ai Carabinieri | arrestata una donna
Lunedì mattina, i Carabinieri di Lugo hanno arrestato una donna di 48 anni, italiana, per aver fornito false generalità durante un controllo. L’intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e repressione di condotte illecite sul territorio, contribuendo a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative vigenti.
Lunedì mattina i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Lugo, durante un normale servizio di controllo del territorio, hanno arrestato una 48enne italiana per aver fornito false generalità all’atto dell’identificazione. Il tutto è cominciato quando la centrale operativa dell’Arma, dopo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
