Test Yamaha in MotoGP | Quartararo deluso la squadra cerca soluzioni

Il test Yamaha a Sepang ha mostrato come Quartararo sia rimasto deluso dai risultati, a causa delle difficoltà riscontrate con il nuovo motore V4. La squadra lavora intensamente per risolvere i problemi emersi durante le prove, cercando di migliorare le prestazioni della moto. In pista, i meccanici analizzano i dati raccolti e pianificano interventi specifici. La sfida ora è trovare una soluzione efficace prima delle prossime competizioni.

Il test di Sepang ha evidenziato una fase iniziale molto impegnativa per Yamaha, chiamata a raccogliere i primi segnali dal nuovo motore V4 che sostituisce il quattro cilindri in linea. Saltata una giornata in pista a causa di un problema al propulsore, le sessioni successive hanno confermato una serie di criticità non previste, segnando l'inizio di un percorso di sviluppo lungo e complesso. Durante le giornate in pista si è verificata una tortuosità operativa rispetto al precedente test; i tempi e i dati hanno mostrato margini da esplorare e limiti da identificare. La squadra ha riconosciuto di essere all’inizio di un progetto nuovo e di trovarsi in una fase in cui eventi simili possono verificarsi, senza tuttavia compromettere l’obiettivo di definire quale strada intraprendere. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

MotoGP, Fabio Quartararo pronto a lasciare la Yamaha per approdare in Honda!La notizia ha fatto il giro del paddock: Fabio Quartararo sta per lasciare Yamaha e passare in Honda.

Quartararo esplode di rabbia: gesto plateale contro la Yamaha in MotoGPDurante i test in Thailandia, Quartararo ha mostrato tutta la sua frustrazione con un gesto plateale contro la Yamaha, accusandola di non aver ancora risolto i problemi di affidabilità del nuovo motore V4.

