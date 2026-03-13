Pi Greco Day 2026 | quiz di matematica e sfide tra studenti Evento al Ministero il 16 marzo

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito organizza il Pi Greco Day 2026 il prossimo 16 marzo, con una serie di quiz di matematica e sfide tra studenti. L’evento si svolge presso la sede del Ministero, coinvolgendo studenti di diverse scuole in attività dedicate alla celebrazione della giornata internazionale dedicata alla matematica. L’obiettivo è promuovere l’interesse per le discipline scientifiche.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito celebra anche quest’anno il Pi Greco Day, la giornata internazionale dedicata alla matematica. L’iniziativa, promossa per avvicinare le giovani generazioni allo studio della disciplina, rientra nelle attività con cui il Ministero e le scuole sostengono la diffusione delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Pi Greco Day 2026: il Ministero dell’Istruzione porta la matematica in tutte le scuole con quiz e sfide onlineIl Ministero dell'Istruzione promuove il Pi Greco Day il 14 marzo con quiz di matematica per studenti, online e in presenza alla Fiera Didacta... Leggi anche: Baglioni all’Unibas: musica e matematica per il Pi Day 2026 Tutto quello che riguarda Pi Greco Day 2026 quiz di matematica e... Temi più discussi: Pi Greco Day: cos'è e perché si festeggia?; Pi Greco Day 2026: il Ministero dell'Istruzione porta la matematica in tutte le scuole con quiz e sfide online; Pi Day a scuola: attività pratiche e divertenti per scoprire il 3.14; Pi Greco Day 2026, giornata di divulgazione con attività e laboratori matematici per tutte le età. Genova, Pi Greco Day 2026: eventi di matematica a Palazzo DucaleGenova celebra il Pi Greco Day 2026 il 14 marzo con giochi matematici a Palazzo Ducale e spettacolo serale all’Acquario. Eventi per famiglie e appassionati. ligurianotizie.it Pi greco day, alla scoperta delle origini del numero infinito fra i reperti del museo ArcheologicoSabato 14 marzo a guidare i visitatori sarà il matematico Roberto Uglietti: Ha radici lontane, già con assiri ed egizi. Ecco cosa nasconde l’occhio di Horus ... bologna.repubblica.it #insegnarematematica #piday E voi, come festeggerete il Pi-greco Day nelle vostre classi Conoscevate la storia di Daniel Tammet Qual è la vostra sequenza preferita di pigreso o il 'paesaggio numerico' che più vi affascina https://www.matmedia.it/i-colori- - facebook.com facebook Pi greco day, alla scoperta delle origini del numero infinito fra i reperti del museo Archeologico x.com