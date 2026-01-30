Emilia-Romagna 800mila euro per 132 progetti dedicati agli adolescenti | educazione affettiva contrasto al bullismo e inclusione sociale tra le priorità della Regione

La Regione ha approvato la distribuzione di 800mila euro per 132 iniziative dedicate ai giovani. Le risorse serviranno a promuovere l’educazione affettiva, combattere il bullismo e favorire l’inclusione sociale tra gli adolescenti della fascia 11-19 anni. Molti dei progetti coinvolgeranno scuole, associazioni e enti locali, con l’obiettivo di creare ambienti più sicuri e accoglienti per i ragazzi.

La Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato la graduatoria del bando adolescenza e l’assegnazione di 800mila euro a 132 progetti rivolti ai preadolescenti e agli adolescenti nella fascia d’età 11-19 anni. Le attività, promosse da soggetti privati tra cui associazioni, enti, organizzazioni di volontariato e cooperative sociali, coprono tutto il territorio da Piacenza a Rimini e coinvolgono potenzialmente 380.337 giovani. I progetti si articolano in 115 iniziative di valenza territoriale e 17 di valenza regionale. Le tematiche affrontate comprendono educazione relazionale e affettiva, contrasto al bullismo, alla violenza tra i pari e di genere, superamento degli stereotipi, uso consapevole delle tecnologie, prevenzione del cyberbullismo, socializzazione e aggregazione.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La Regione ha approvato 346 progetti scolastici con un investimento di circa 2 milioni di euro, mirati a promuovere la cultura delle pari opportunità e dell’educazione affettiva.

In Abruzzo, è stato avviato l’avviso “Supporto all’invecchiamento attivo”, con un finanziamento di 3,8 milioni di euro destinato a iniziative rivolte agli over 65.

Attrazione e permanenza dei giovani talenti in Emilia-Romagna: via ai progetti finanziati dalla Regione con 1,3 milioni di euroCollaborazione costante con imprese, enti territoriali, associazioni di categoria, istituti dell’Alta formazione artistica e musicale, Università e Istituti tecnici superiori. E poi sportelli con info ... sassuolo2000.it

In Emilia-Romagna oltre 2,6 milioni di euro per progetti destinati a promuovere il welfare di comunitàOltre 2,6 milioni di euro per sostenere progetti destinati a promuovere il welfare di comunità. Via libera della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna al bando per associazioni di promozione sociale, o ... sassuolo2000.it

