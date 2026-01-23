Eventi week-end | tanti appuntamenti con la Festa della Famiglia

Dal 23 al 25 gennaio 2026, si svolge la “Festa della Famiglia”, un’occasione per trascorrere insieme momenti di convivialità e rafforzare i legami familiari. Durante il fine settimana, numerosi eventi sono dedicati a tutte le età, offrendo opportunità di condivisione e divertimento in un contesto di convivialità e rispetto. Un appuntamento importante per celebrare il valore della famiglia e promuovere la socialità.

