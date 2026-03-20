Evenepoel bloccato dalla neve sul Monte Teide | a rischio la Volta a Catalunya 2026?

Il ciclista belga Remco Evenepoel si è trovato bloccato dalla neve sul Monte Teide mentre si allenava in vista delle prossime competizioni. La salita era programmata come parte del suo allenamento, ma le condizioni meteorologiche hanno impedito il proseguimento. La possibilità di partecipare alla Volta a Catalunya 2026 potrebbe essere influenzata dall’accaduto, anche se non sono stati ancora annunci ufficiali.

Roma, 20 marzo 2026 - Nel momento in cui il mondo del ciclismo è tutto concentrato sulla Milano-Sanremo 2026, in programma sabato 21 marzo, c'è un caso che riguarda la Volta a Catalunya 2026, che si disputerà dal 23 al 29 marzo: un caso che rischia di influenzare i piani di Remco Evenepoel per la corsa spagnola e per il prosieguo della preparazione stagionale. Evenepoel e il caso della Volta a Catalunya 2026. Il belga attualmente si trova infatti sul Monte Teide, a circa 2150 metri di quota, per curare gli ultimi dettagli in vista di un appuntamento importante della primavera, uno dei primi banchi di prova. Il vulcano situato sull'isola di... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Evenepoel bloccato dalla neve sul Monte Teide: a rischio la Volta a Catalunya 2026? Articoli correlati Evenepoel domina la Volta Comunitat Valenciana 2026, Pellizzari sul podioUn inizio di stagione estremamente incisivo per Remco Evenepoel, capace di mettere in luce una condizione semplicemente straordinaria nel corso della... Valanga sul Monte Tiarsin, una persona sepolta dalla neve: scattano i soccorsiSAURIS (UDINE) - Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio di oggi, domenica 1 febbraio, sulle montagne dell’Alto Friuli, dove una valanga... Tutti gli aggiornamenti su Monte Teide Volta a Catalunya 2026, partecipazione di Remco Evenepoel a rischio? Il belga è bloccato sul Teide dalla neve© Maximilian Fries / Red Bull Content PoolRemco Evenepoel rischia di non poter essere ... msn.com RED BULL-BORA-HANSGROHE, EVENEPOEL BLOCCATO SUL TEIDE: CATALUNYA A RISCHIO?Il belga non sa se nelle prossime ore riuscirà a lasciare il vulcano sul quale, nelle ultime settimane, ha svolto un intenso ritiro in altura. tuttobiciweb.it