Remco Evenepoel si aggiudica la vittoria alla Volta Comunitat Valenciana 2026, dimostrando fin dall’inizio una forma eccezionale. Il ciclista belga ha dominato la corsa, lasciando gli avversari dietro e conquistando il podio. Pellizzari si ferma al secondo posto, portando a casa un buon risultato. Una partenza di stagione davvero convincente per il talento europeo.

Un inizio di stagione estremamente incisivo per Remco Evenepoel, capace di mettere in luce una condizione semplicemente straordinaria nel corso della Volta Comunitat Valenciana. La quarta tappa, da La Nucía a Teulada Moraira, si è chiusa con una vittoria significativa del campione belga, che ha imposto la propria legge nell’ultimo tratto, consolidando anche la leadership della generale. L’azione decisiva è maturata a circa 13 chilometri dal traguardo, momento in cui l’attaccante ha lanciato lo sprint finale e non ha lasciato spazio agli avversari. La prova di 172 chilometri ha visto Evenepoel contrapporsi a un gruppo competitivo, con Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG) e Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) a inseguire, mentre Antonio Tiberi chiudeva al margine del podio in quarta posizione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Evenepoel domina la Volta Comunitat Valenciana 2026, Pellizzari sul podio

Remco Evenepoel dimostra ancora una volta di essere in forma e vince la quarta tappa della Volta Comunitat Valenciana.

Biniam Girmay conquista la prima tappa della Volta Comunitat Valenciana 2026 al debutto con la nuova squadra, la NSN.

