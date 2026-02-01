Valanga sul Monte Tiarsin una persona sepolta dalla neve | scattano i soccorsi

Una valanga si è staccata oggi pomeriggio sul Monte Tiarsin, in Alto Friuli. Una persona è rimasta sepolta dalla neve e sono subito scattati i soccorsi. Sul posto stanno lavorando le squadre di emergenza, che stanno cercando di raggiungere e mettere in salvo chi si trova sotto la neve. La zona è sotto stretta sorveglianza e si teme il peggio.

SAURIS (UDINE) - Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio di oggi, domenica 1 febbraio, sulle montagne dell'Alto Friuli, dove una valanga si è staccata sul Monte Tiarsin, tra Malga Casera e Malga Chiansaveit, lungo il percorso che dalla Carera Razzo conduce a Casera Chiarevin, nel territorio comunale di Sauris. L'allarme è scattato alle 14.30, quando il Numero Unico di Emergenza 112 ha ricevuto la segnalazione di una slavina con una persona coinvolta. Immediata l'attivazione dei soccorsi da parte del 118, che ha disposto l'intervento dell'elicottero per raggiungere rapidamente la zona impervia.

