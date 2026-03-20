Evenepoel bloccato dalla neve alle Canarie | a rischio la Volta a Catalunya 2026?

Il ciclista belga è rimasto bloccato dalla neve alle Canarie durante un allenamento, mettendo in dubbio la sua partecipazione alla prossima edizione della Volta a Catalunya 2026. La squadra ha confermato che la condizione del corridore è sotto osservazione e che si sta valutando se potrà prendere parte alla corsa spagnola. Nessun altro dettaglio sulle tempistiche o sulle eventuali ripercussioni future.

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