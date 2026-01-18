Il Ministero della Salute ha ritirato dal mercato il lotto di crocchette per cani Radames venduto da Eurospin, a causa di livelli di aflatossina superiori ai limiti consentiti. Si consiglia ai proprietari di verificare il prodotto e, in caso di dubbio, di evitare l’uso. La sicurezza alimentare degli animali domestici è una priorità e si invita a seguire le eventuali indicazioni ufficiali.

Scatta l’allarme per le crocchette per cani della marca Radames, commercializzata nei supermercati Eurospin. Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo del prodotto venduto nel pacco da 10 chili, con lotto di produzione 5286 e con scadenza datata 13 aprile 2027 (le crocchette in questione sono prodotte da Gheda Mangimi S.r.l., presso la sede stabilimento Ostiglia -Mantova, Via Comuna Santuario, 1). Nel cibo, infatti, è stata rilevata la presenza di “aflatossina B1” oltre i limiti della legge. L’avviso è stato pubblicato lo scorso 9 gennaio sul portale del Ministero, che ha specificato che coloro che hanno acquistato il prodotto sono tenuti a non consumarlo e a riconsegnarlo presso il punto vendita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Allarme chimico nelle crocchette per cani Eurospin: “Livelli di aflatossina superiori ai limiti”. Ecco il lotto ritirato dal Ministero della Salute

Crocchette per cani Radames richiamate dai supermercati Eurospin, possibile rischio chimico per un lotto

Eurospin ha avviato il richiamo delle crocchette per cani Radames, a causa di un lotto, il 5286, che presenta livelli di Aflatossina B1 superiori ai limiti consentiti. Si consiglia ai consumatori di verificare se il prodotto acquistato corrisponde a questo lotto e di adottare le necessarie precauzioni. La sicurezza degli animali è la priorità, e si raccomanda di seguire eventuali istruzioni fornite dalle autorità competenti.

Leggi anche: Rischio chimico nelle gallette di mais, maxi allerta del Ministero della Salute: ecco i 10 lotti ritirati dal mercato

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Firenze per un incendio sviluppatosi all'interno di un cantiere edile presso l'istituto Leonardo da Vinci. L'allarme è scattato alle 7.35. In fiamme un bagno chimico da cantiere e altro materiale lasciato da una per - facebook.com facebook