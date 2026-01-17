Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo delle crocchette per cani Radames da 10 kg, distribuite nei supermercati Eurospin e prodotte da Gheda Mangimi. La decisione è stata presa a seguito di potenziali rischi per la salute degli animali. Si consiglia ai consumatori di verificare la presenza del prodotto e di seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti.

Il Ministero della Salute ha richiamato le crocchette per cani Radames da 10 kg, prodotte da Gheda Mangimi e vendute da Eurospin. I consumatori sono invitati a non farle consumare ai propri animali e a restituirle al punto vendita dell'acquisto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Richiamati minestrone e crocchette per cani: l’allerta del Ministero

Leggi anche: Panettone venduto nei supermercati Carrefour richiamato dal Ministero: i lotti interessati

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Richiamato minestrone Selex: possibile presenza di alcaloidi tropanici. Ritirate anche crocchette per cani; Richiamo di crocchette per cani Wilky Dog Adult con maiale, presenza di salmonella in un lotto; Richiamati minestrone e crocchette per cani: l’allerta del Ministero; Ritiro urgente di crocchette per cani: sono pericolose per la salute – Se le avete non datele ai vostri animali.

Ministero richiama crocchette per cani Radames: sono vendute nei supermercati Eurospin - Il Ministero della Salute ha richiamato le crocchette per cani Radames da 10 kg, prodotte da Gheda Mangimi e vendute da Eurospin ... fanpage.it