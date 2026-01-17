Ministero richiama crocchette per cani Radames | sono vendute nei supermercati Eurospin
Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo delle crocchette per cani Radames da 10 kg, distribuite nei supermercati Eurospin e prodotte da Gheda Mangimi. La decisione è stata presa a seguito di potenziali rischi per la salute degli animali. Si consiglia ai consumatori di verificare la presenza del prodotto e di seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti.
Il Ministero della Salute ha richiamato le crocchette per cani Radames da 10 kg, prodotte da Gheda Mangimi e vendute da Eurospin. I consumatori sono invitati a non farle consumare ai propri animali e a restituirle al punto vendita dell'acquisto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Richiamati minestrone e crocchette per cani: l’allerta del Ministero
Leggi anche: Panettone venduto nei supermercati Carrefour richiamato dal Ministero: i lotti interessati
Richiamato minestrone Selex: possibile presenza di alcaloidi tropanici. Ritirate anche crocchette per cani; Richiamo di crocchette per cani Wilky Dog Adult con maiale, presenza di salmonella in un lotto; Richiamati minestrone e crocchette per cani: l’allerta del Ministero; Ritiro urgente di crocchette per cani: sono pericolose per la salute – Se le avete non datele ai vostri animali.
Ministero richiama crocchette per cani Radames: sono vendute nei supermercati Eurospin - Il Ministero della Salute ha richiamato le crocchette per cani Radames da 10 kg, prodotte da Gheda Mangimi e vendute da Eurospin ... fanpage.it
Richiamati minestrone e crocchette per cani: l’allerta del Ministero - Oltre al minestrone, il Ministero della Salute ha segnalato anche il richiamo di un lotto di crocchette per cani con maiale Wilky Dog Adult. dilei.it
Richiamo di crocchette per cani Wilky Dog Adult con maiale, presenza di salmonella in un lotto - Crocchette per cani Wilky Dog Adult con maiale oggetto di richiamo per presenza di salmonella in un lotto: avviso del ministero della Salute. virgilio.it
Il Ministero della Salute richiama alcuni lotti di pandoro dei marchi Piaceri Mediterranei e Novaldo. - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.