Nel match di Europa League, il Bologna ha eliminato la Roma con il risultato di 4-3 ai supplementari. La partita, molto emozionante, ha visto i rossoblù avanti 3-1 prima di subire una rimonta giallorossa. Durante i tempi supplementari, il gol decisivo è stato segnato da Cambiaghi, che ha chiuso l'incontro.

Partita spettacolare e ricca di colpi di scena: rossoblù avanti 3-1, poi rimonta giallorossa. Ai supplementari il gol decisivo di Cambiaghi che chiude la partita Una notte di calcio totale allo stadio Olimpico, dove il Bologna supera la Roma 4-3dopo i tempi supplementari e conquista l’accesso ai quarti di finale diEuropa League. A decidere una sfida incredibile è il gol di Cambiaghi al 111’, quando ormai i rigori sembravano inevitabili. Un successo meritato per la squadra di Vincenzo Italiano, che ora affronterà l’Aston Villanel doppio confronto del 9 e 16 aprile. Per la Roma, invece, una sconfitta pesante che rischia di lasciare strascichi profondi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Europa League, l’euroderby è del Bologna: eliminata la Roma 3-4 ai supplementari

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! Alla fine il derby in Europa League lo vince il Bologna: il gol, siglato nel secondo tempo supplementare da Cambiaghi, decide il match. Ai quarti la squadra di Italiano affronterà l’Aston V - facebook.com facebook