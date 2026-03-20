Il Bologna ha vinto 4-3 contro la Roma ai supplementari all'Olimpico e si è qualificato per i quarti di finale di Europa League. La squadra emiliana affronterà ora l'Aston Villa nella prossima fase della competizione.

ROMA – Il Bologna batte 4-3 ai tempi supplementari la Roma all’Olimpico e si qualifica per i quarti di finale di Europa League, dove affronterà l’Aston Villa di Emery. Decisiva la rete di Cambiaghi su triangolazione con Dallinga al 6' del secondo tempo supplementare. In pieno recupero El Shaarawy stende goffamente in area Zortea, l’arbitro fischia il rigore che Bernardeschi non sbaglia riportando avanti gli emiliani. Nella ripresa un missile da fuori area di Castro al 13' vale il tris, ma i giallorossi non si arrendono e acciuffano il pareggio che vale i supplementari grazie al rigore trasformato da Malen al 24' e alla conclusione chirurgica di Pellegrino al 35'. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Europa League: Bologna ai quarti. Batte la Roma (3-4) ai supplementari. E ora sfiderà l’Aston Villa

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