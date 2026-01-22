LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 44-45 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | lituani avanti all’intervallo l’Olimpia deve reagire nella ripresa

Segui la diretta dell’incontro tra Olimpia Milano e Zalgiris Kaunas, valido per l’Eurolega 2026. Dopo un buon avvio, i padroni di casa hanno chiuso il primo tempo con un punto di svantaggio, 44-45. La ripresa sarà decisiva per capire le strategie delle due squadre. Clicca qui per aggiornare in tempo reale e seguire l’andamento della partita.

FINE PRIMO TEMPO! Milano dopo una buona partenza si è pian piano spenta. Per la vittoria serve un altro tipo di atteggiamento dopo l'intervallo. Punteggio di 44-45 a 20? dal termine. 44-45 Tripla di Francisco sulla sirena. 44-42 Segna in fade away LeDay. 42-42 22 per Francisco. 42-40 Schiaccia Nebo dopo l'errore di Bolmaro. 40-40 Pareggia Ulanovas. Time out. 40-38 Ancora Lo. 40-36 Schiaccia Brooks dopo il rimbalzo. 38-36 Tripla di Lo. 38-33 SCHIACCIA NEBO. 36-33 Canestro di Giedraitis. 36-31 Ottima penetrazione di Shields. 34-31 Gran tripla di Wright. 34-28 Bel taglio di Brooks. Olimpia Milano vs Zalgiris Kaunas: diretta (10-6 con 6:30, 1Q) OLIMPIA VS ZALGIRIS: DIRETTA 1Q Live - Milano parte con Ellis, Brooks, Shields, LeDay e Nebo. Brazdeikis apre con due liberi, Milano si prende un jolly di Shields con la tripla con fallo. Milano è in vantaggio 22-19 a fine primo quarto. 22-19 Gran tripla di Sleva. 22-16 1/2 di Booker. 21-16 Ancora ...

