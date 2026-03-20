Il commissario tecnico della Nazionale Under 21 ha convocato il portiere dell’Avellino, Giovanni Daffara, per le prossime partite. La chiamata arriva dopo le recenti prestazioni del giocatore con la maglia biancoverde. Daffara si unisce così alla rosa degli Azzurrini, evidenziando il suo ruolo tra i portieri selezionati. La convocazione è stata comunicata ufficialmente dal tecnico nelle ultime ore.

Tempo di lettura: < 1 minuto C’è anche un tocco biancoverde tra gli Azzurrini. Giovanni Daffara, portiere dell’Avellino, è stato convocato dal commissario tecnico Silvio Baldin i nella Italia Under 21. Il giovane estremo difensore prenderà parte alle prossime gare di qualificazione agli Europei di categoria contro la Macedonia del Nord e la Svezia, due sfide fondamentali nel cammino degli Azzurrini. Una convocazione che premia il lavoro e la crescita di Daffara, protagonista con la maglia dell’Avellino e sempre più nel giro delle nazionali giovanili. Per il club irpino è motivo di grande orgoglio: valorizzare giovani talenti e portarli fino alla maglia azzurra rappresenta un segnale importante del progetto tecnico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Baldini chiama Daffara: il portiere biancoverde in Under 21

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