Crolla un casolare abbandonato nel Parco degli Acquedotti a Roma | morte almeno due persone senza fissa dimora

Oggi a Roma, nel Parco degli Acquedotti in zona Capannelle, un casolare abbandonato è crollato causando la morte di almeno due persone senza fissa dimora. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio e le autorità sono intervenute immediatamente sul luogo. Sul posto sono arrivati i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e per avviare le indagini.

Oggi, venerdì 20 marzo, sono morte due persone a causa del crollo di un casolare nel Parco degli Acquedotti, zona Capannelle, a Roma. La struttura, abbandonata da tempo, era spesso utilizzata come riparo da persone senza fissa dimora. A crollare poco prima delle 9 è stato il solaio della struttura abbandonata, che ha causato la morte di due persone, un uomo e una donna. Le due vittime non sono ancora state identificate. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 9 e hanno estratto dalle macerie due corpi. Sono ora impegnate sul posto la Squadra di Tuscolano II 12A con i Nucleo Cinofili, il Nucleo Usar ed il Nucleo GOS con il Funzionario di Guardia per escludere l’eventuale presenza di altre persone nella struttura al momento del crollo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crolla un casolare abbandonato nel Parco degli Acquedotti, a Roma: morte almeno due persone senza fissa dimora Articoli correlati Roma, crolla casolare nel Parco degli Acquedotti: 2 mortiUn casolare è crollato questa mattina all’interno del Parco degli Acquedotti, nella zona delle Capannelle a Roma, facendo scattare un’immediata... Tetto del casolare crolla a Roma in zona Parco degli Acquedotti, due morti sotto le macerieDramma a Roma, nella zona del Parco degli Acquedotti, dove un uomo e una donna sono morti dopo il crollo del tetto di un casolare usato da persone... Approfondimenti e contenuti su Crolla un casolare abbandonato nel... Temi più discussi: Roma, crolla casolare abbandonato al parco degli Acquedotti: due morti; Manduria, crolla un casolare nelle campagne: 76enne muore sotto le macerie. Era l'ex presidente della Pro Loco; Manduria, 76enne muore dopo il crollo di un casolare: Leonardo Fanuli era stato il presidente della Pro loco. A Roma crolla il solaio di un casale a Parco Acquedotti: due vittime tra le macerieROMA – Crolla il solaio di un vecchio casale abbandonato, tra le macerie i Vigili del fuoco trovano due persone senza vita, un uomo e una donna che non hanno avuto scampo. Il dramma è avvenuto questa ... dire.it Roma, crolla casolare abbandonato al parco degli Acquedotti: due morti(Adnkronos) – Il solaio di un casolare abbandonato al parco degli Acquedotti di Roma, in zona Capannelle, è crollato ... cremonaoggi.it Crolla solaio di un casale: due morti sotto le macerie - facebook.com facebook L’ #Italia sparisce dai radar: il ranking #Uefa crolla a picco. Ecco il report che spiega il disastro x.com