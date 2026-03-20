Venerdì 20 marzo a Roma, nel Parco degli Acquedotti, i vigili del fuoco hanno scoperto i corpi senza vita di un uomo e di una donna tra le macerie di un edificio abbandonato in via delle Capannelle 221. L’esplosione ha causato danni visibili all’interno del Casale del Sellaretto, portando alla morte delle due persone presenti al momento. La scena è stata immediatamente isolata dalle autorità.

Mattinata di venerdì 20 marzo a Roma: nel Parco degli Acquedotti i vigili del fuoco hanno trovato i corpi senza vita di un uomo e di una donna tra le macerie del Casale del Sellaretto, un edificio abbandonato in via delle Capannelle 221. Le prime verifiche avevano orientato l’intervento su un possibile cedimento strutturale, ma gli elementi emersi nel corso della giornata hanno indirizzato gli accertamenti verso un’esplosione. Sul corpo del giovane è stata riscontrata la «mutilazione traumatica di un braccio», particolare che ha portato gli inquirenti a valutare l’ipotesi del maneggio di materiale esplosivo. Le vittime sarebbero state identificate come Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Esplosione a Roma, due morti: “Una bomba!”

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L'esplosione ha coinvolto un casolare abbandonato nel Parco degli Acquedotti provocando un forte boato avvertito in tutta la zona x.com