Esce prima di pranzo e sparisce | si cerca Roberto Petrillo

È stata segnalata la scomparsa di Roberto Petrillo, che si è allontanato da Montemiletto nelle ultime ore. La sua sparizione è stata comunicata e si sta cercando di rintracciarlo. Si invita chiunque abbia informazioni utili a rivolgersi alle autorità competenti. La vicenda è ancora in fase di aggiornamento, e si auspica che Roberto venga ritrovato nel più breve tempo possibile.

Tempo di lettura: < 1 minuto Apprensione per la scomparsa di Roberto Petrillo, allontanatosi nelle ultime ore dal paese, Montemiletto. A Dare l’allarm e il sindaco Massimiliano Minichiello: “L’ultimo avvistamento risale alle ore 12:30, in località Bosco, mentre si dirigeva verso Montefalcione. Secondo le informazioni diffuse, al momento della scomparsa Roberto indossava un giubbino verde. Da allora non si hanno più notizie certe sui suoi spostamenti. Le Forze dell’Ordine sono state allertate e sono attivamente impegnate nelle ricerche. Le autorità locali rivolgono un appello urgente alla popolazione: chiunque abbia visto Roberto Petrillo o sia in possesso di informazioni utili è invitato a contattare immediatamente le Forze dell’Ordine”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Esce prima di pranzo e sparisce: si cerca Roberto Petrillo Leggi anche: Esce di casa in pigiama e pantofole e non rientra: si cerca la piccola Miriam Leggi anche: "Prenditi cura del mio cane": uomo esce di casa e sparisce nel nulla La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Cattolica, anziana esce di casa e sparisce nel nulla: dopo quattro anni la famiglia l’aspetta ancora - È quello che è successo a Emilia Magrini, anziana di 87 anni, che il 12 dicembre 2021, a Cattolica, ... chiamamicitta.it

