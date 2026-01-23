Esce per una passeggiata e sparisce nel nulla | preoccupazione per anziano scomparso

A Messina, si registra la scomparsa di Gregorio Todaro, 83 anni, disperso da questa mattina. La sua famiglia e le autorità sono in allerta, nelle speranza di ritrovarlo in sicurezza. La cittadinanza è invitata a collaborare e segnalare eventuali avvistamenti.

Ore di forte preoccupazione a Messina per la scomparsa di Gregorio Todaro, 83 anni, di cui non si hanno più notizie dalla mattinata di oggi. L'uomo si è allontanato dalla propria abitazione, nel quartiere Rione Taormina, per una delle consuete passeggiate quotidiane, senza fare più ritorno.

