È uscito domenica il primo album dei “Baldo degli Ubaldi”, intitolato “di LUNEDì”. La band italiana ha pubblicato il suo lavoro discografico che porta lo stesso nome dell’album. L’uscita è avvenuta senza annunci speciali, portando alla disponibilità immediata il nuovo progetto musicale del gruppo. Il disco include diverse tracce e rappresenta il debutto ufficiale in studio dei “Baldo degli Ubaldi”.

C’è chi il primo giorno della settimana lo teme e chi, invece, lo “incide“. È uscito domenica scorsa su tutte le piattaforme streaming e in formato cd “di LUNEDÌ“, il primo album dei Baldo degli Ubaldi: una raccolta che mette “su traccia“ i brani più amati e riconoscibili del gruppo lucchese che da dieci anni ormai scatena “baccano“ nelle piazze. Un disco che racconta storie di paese in chiave ironica, includendo generi diversi raccolti sotto il denominatore comune del folk. Canzoni che il pubblico conosce bene, nate nel tempo e cresciute insieme al complesso formato da 9 personaggi, 10 compreso il fonico. "Era un lunedì d’estate del 2016, festa paesana a San Gennaro – raccontano -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Esce “di LUNEDì“, il primo album dei “Baldo degli Ubaldi“

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