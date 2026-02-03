LDA e AKA 7EVEN esce il loro primo album insieme POESIE CLANDESTINE

Questa sera sul palco dell’Ariston, LDA e AKA 7EVEN presentano per la prima volta il loro nuovo album “Poesie Clandestine”. I due artisti gareggiano insieme per la prima volta a Sanremo, portando sul palco il brano che dà il titolo al disco. La serata promette emozioni e grande attenzione da parte del pubblico e degli addetti ai lavori.

Per la prima volta insieme sul palco dell’Ariston, LDA e AKA 7EVEN saranno in gara alla 76° edizione del Festival di Sanremo con il brano “ Poesie Clandestine ” ( PRE-SAVE ). Un momento che rappresenta il punto di partenza dei due artisti, un percorso condiviso che li unisce in un unico progetto: esce il 6 marzo l’omonimo album, in digitale e in formato CD e CD autografato ( PRE-ORDER ).. L’album “ Poesie Clandestine ”, composto da 10 brani, prende forma dalla connessione umana, ancor prima che artistica, tra LDA e AKA 7EVEN, cresciuta nel tempo tra vicinanza, vita condivisa e uno scambio spontaneo e continuo di suoni, idee e prospettive. 🔗 Leggi su 361magazine.com

LDA e AKA 7EVEN, due artisti emergenti della scena pop italiana, parteciperanno insieme alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Poesie Clandestine”.

LDA e Aka 7even si preparano a partecipare alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano

