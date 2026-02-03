Class 125 settant’anni di balli e poi | ci prendiamo una pausa Traduzione | s’è chiuso davvero

Ad Arezzo, un pomeriggio come tanti altri si trasforma in una sorpresa amara. Dopo anni di feste e balli, il locale Class 125 annuncia che si prende una pausa. I clienti che avevano in programma di passare la serata lì si trovano davanti a una chiusura improvvisa. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, rovinando i piani di chi aveva solo voglia di divertirsi e rilassarsi. Una scelta che cambia le abitudini di tanti, in un momento in cui il locale aveva ormai raggiunto i settant’anni di storia.

