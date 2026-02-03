Class 125 settant’anni di balli e poi | ci prendiamo una pausa Traduzione | s’è chiuso davvero
Ad Arezzo, un pomeriggio come tanti altri si trasforma in una sorpresa amara. Dopo anni di feste e balli, il locale Class 125 annuncia che si prende una pausa. I clienti che avevano in programma di passare la serata lì si trovano davanti a una chiusura improvvisa. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, rovinando i piani di chi aveva solo voglia di divertirsi e rilassarsi. Una scelta che cambia le abitudini di tanti, in un momento in cui il locale aveva ormai raggiunto i settant’anni di storia.
Ad Arezzo succede anche questo: vai a pranzo tranquillo, pensi “stasera si fa due salti al Class”, e invece no. Alle due del pomeriggio ti arriva la notizia secca come un gin senza ghiaccio: il Class 125 ha chiuso. Fine. Sipario. Musica spenta. E manco il tempo di salutare il buttafuori. Settanta anni di storia buttati giù con un post. Due righe, tono mesto, cuore spezzato: “Con grande dispiacere ci prendiamo una pausa”. Ora, ad Arezzo quando uno dice “pausa” di solito riapre dopo il caffè. Qui invece la pausa pare quella definitiva, tipo riposino eterno. Il locale più vecchio del centro storico, quello dove “c’ero anch’io” lo dicevano tutti – dai ventenni ai settantenni – è stato chiuso di botto. 🔗 Leggi su Lortica.it
