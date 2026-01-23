Operazione d' avanguardia al Meyer un robot rimuove una cisti dalla lingua di una 17enne

Al Meyer, è stata eseguita un'operazione innovativa su una ragazza di 17 anni, grazie all’uso di un robot chirurgico. La procedura ha consentito la rimozione di una cisti situata nella parte più profonda della lingua, garantendo precisione e sicurezza nel trattamento. Questa tecnica rappresenta un esempio di avanzamento nelle metodologie chirurgiche pediatriche, offrendo nuove possibilità di intervento per problematiche complesse.

Una grossa cisti, posta nella regione più profonda della lingua di una paziente di 17 anni, è stata rimossa grazie all'utilizzo di un robot chirurgico. L'operazione è avvenuta all'ospedale pediatrico Meyer ed ha evitato alla ragazza le tradizionali tecniche invasive che avrebbero portato alla.

Intervento pionieristico al Meyer: rimossa una cisti sublinguale con il robot ad una ragazza di 17 anniUn intervento innovativo al Meyer di Firenze ha permesso la rimozione di una cisti sublinguale in una ragazza di 17 anni, grazie all’impiego di un robot chirurgico.

Una chirurgia all’avanguardia. In sala operatoria c’è il robotL’Asst Ovest Milanese ha introdotto la chirurgia robotica nelle sue sale operatorie, adottando il sistema Da Vinci XI.

