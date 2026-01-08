Eredità Agnelli pronta l’imputazione coatta per Elkann e Ferrero | non coinvolta la Juventus

È stata avviata l’imputazione coatta nei confronti di John Elkann e Giovanni Ferrero riguardo all’eredità Agnelli, mentre la Juventus non risulta coinvolta. La vicenda riguarda questioni patrimoniali legate alla famiglia e alle attività aziendali, senza implicazioni dirette sulla società calcistica. La procedura si inserisce nel quadro di approfondimenti giudiziari su questioni familiari e finanziarie, mantenendo comunque separata l’area sportiva.

. In arrivo il rinvio a giudizio con l’accusa di illeciti fiscali. La Procura di Torino ha formalizzato la richiesta di  rinvio a giudizio  per  John Elkann  e per il commercialista  Gianluca Ferrero, attuale presidente della Juventus (società che, è bene precisare, rimane totalmente estranea alla vicenda). Il provvedimento si inserisce nell’ambito della complessa inchiesta giudiziaria riguardante l’eredità di  Gianni Agnelli  e le relative dinamiche fiscali. A riportarlo è l’ Ansa. L’origine del provvedimento: l’imputazione coatta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

