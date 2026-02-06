Su Google, in diversi Paesi europei, sono comparsi da mesi annunci politici collegati al governo israeliano. La piattaforma vieta queste pubblicità in gran parte dell’Unione Europea, ma qualcuno ha trovato il modo di aggirare le regole. Questi annunci appaiono senza sosta, alimentando un dibattito sulla trasparenza e sulla regolarità delle campagne online.

Su Google, in diversi Paesi europei, stanno circolando da mesi annunci politici riconducibili direttamente al governo israeliano, nonostante la piattaforma vieti formalmente questo tipo di pubblicità in gran parte dell’Unione Europea. L’evidenza emerge consultando il Google Ads Transparency Center: una lunga serie di inserzioni – testuali e video – firmate dalla Israeli Government Advertising Agency, l’agenzia statale che cura la comunicazione del governo di Israele. Profilo pubblicitario delle Stato di Israele su Google Le campagne compaiono in Italia, Germania, Austria, Belgio, Svezia. Non sono pubblicità neutre o istituzionali: parlano apertamente del genocidio a Gaza, accusano Hamas, delegittimano le Nazioni Unite, attaccano l’agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, la UNRWA, mettono in dubbio il lavoro umanitario di Medici Senza Frontiere e colpiscono direttamente figure critiche verso le azioni di Israele come Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU sui Territori Palestinesi Occupati. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Hasbara: come Israele ha lanciato su google migliaia di annunci politici aggirando le regole europee

Approfondimenti su Google Israele

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Google Israele

Le nuove guerre si combattono su internet: come Israele vuole raggiungere la Gen ZInternet è tanto importante quanto lo è il mondo reale: è questo il presupposto da cui è partita l’amministrazione di Tel Aviv quando ha deciso di investire in più strategie parallele volte a ... tg24.sky.it

Vandalismi a sfondo politico e ideologico a Busto Arsizio, dove nella mattina di oggi sono comparse scritte contro Israele e gli Stati Uniti su alcuni edifici privati facebook