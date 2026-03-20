Eravamo trumpiani La trasferta senza fanfare di FdI a Dallas da Trump Mentre la premier si distanzia dal tycoon

Una delegazione di membri di FdI si è recata a Dallas per incontrare l’ex presidente Trump, senza grandi cerimonie o annunci pubblici. La premier, che l’anno scorso aveva partecipato a un evento con un videomessaggio, ha scelto di mantenere un profilo basso e di distanziarsi dal tycoon, mentre alcuni esponenti del partito hanno accompagnato la visita senza eccessi mediatici.

Per la nuova edizione del Cpac, la convention dei conservatori americani quest'anno in Texas, Fratelli d'Italia manda una delegazione (ma senza sbandierarlo troppo). Nel momento di massima freddezza tra la premier e il presidente Usa. Diserzioni nella Lega L'accelerata di Meloni sui carburanti. Ma è Salvini a intestarsi il taglio delle accise Ci vanno, ma senza sbandierarlo troppo. Con una delegazione di “aficionados”. Giorgia Meloni lo scorso anno era intervenuta con un videomessaggio al Cpac, la convention annuale dei conservatori americani. Aveva parlato di “Italia e Stati Uniti legati indissolubilmente da storia e valori comuni”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Eravamo trumpiani. La trasferta senza fanfare di FdI a Dallas da Trump. Mentre la premier si distanzia dal tycoon Articoli correlati Leggi anche: La premier tra Ue e Trump. Per il tycoon è “un’ottima amica”. Meloni: non entreremo in guerra La base Maga insorge contro Trump dopo l’attacco all’Iran: per Carlson è “malvagio”, mentre Fuentes implora il tycoon e accusa IsraeleI dem spingono per votare una risoluzione al Congresso – probabilmente non prima di mercoledì 4 marzo – che possa limitare i poteri di guerra di...