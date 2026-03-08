La premier italiana ha avuto un incontro con il presidente statunitense, che ha definito l’Italia come una “ottima amica”. Durante la giornata, si sono susseguite dichiarazioni e riunioni tra rappresentanti europei e americani. La leader italiana ha ribadito che l’Italia non entrerà in guerra, mentre si continua a discutere di questioni internazionali tra le due sponde dell’Atlantico.

Roma, 8 marzo 2026 – Si riparte da Trump. La giornata politica prende avvio e si dipana, ancora una volta, tra le parole del presidente americano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha appena finito di dire – in un video sui social pubblicato sabato sera – che l’Italia non è in guerra e non lo sarà e che si muove «insieme» con i leader europei nel complesso scacchiere internazionale complicato dalla questione iraniana, che arriva l’ennesimo colpo di scena targato Donald Trump. In una dichiarazione al Corriere della Sera sul possibile aiuto dell’Italia sulla guerra degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran il presidente Usa afferma, testuale, che Giorgia Meloni è una “grande leader” e che, soprattutto, “cerca sempre di aiutare”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La premier tra Ue e Trump. Per il tycoon è “un’ottima amica”. Meloni: non entreremo in guerra

Leggi anche: Iran, Teheran: “Combatteremo per almeno 6 mesi”. Trump elogia Meloni: “Ottima leader e mia amica” – La diretta

Trump strizza l'occhio all'Italia: “Meloni è un’ottima leader e una mia amica”«La presidente del Consiglio Giorgia Meloni cerca sempre di aiutare, è un’ottima leader ed è una mia amica».

Altri aggiornamenti su La premier tra Ue e Trump Per il tycoon....

Temi più discussi: La crisi in Medio Oriente, l'Ue, i rapporti con gli Usa. La premier Meloni spinge l'E4. Una cabina di regia staccata da Trump; Asse Ppe-destre sulle minacce di Trump alla Spagna: così l’Ue si divide; Dalla sfida a Big Tech fino al no alle basi Usa: così Sanchez è diventato il volto anti-Trump nell’Ue; Meloni: Che errore i dazi tra Usa e Ue.

Trump minaccia lo stop al commercio con la Spagna, l’Ue: Pronti a tutelare gli interessi dei 27L’esecutivo europeo prova a stemperare le tensioni tra Washington e Madrid, dopo che il paese iberico ha annunciato che non fornirà supporto al partner ... repubblica.it

Sanchez respinge Trump e la guerra, tensione diplomatica con WashingtonScontro diplomatico tra Spagna e Usa, l’Europa si divide sulla linea anti-Trump Chi? Il premier spagnolo Pedro Sanchez, il presidente Usa Donald Trump ... assodigitale.it

Fuori dal coro. . "Trump con Netanyahu ha scatenato l'attacco preventivo, un principio che apre scenari spaventosi, e io non riesco a condividere l'entusiasmo di tanti riguardo ai bombardamenti" Mario Giordano a #Fuoridalcoro - facebook.com facebook

Trump a Abc News: “Il nuovo leader dell'Iran dovrà ottenere la nostra approvazione o non durerà a lungo. Potrei scegliere anche uno del vecchio regime, se è un buon leader sì, lo farei. Ci sono molte persone che potrebbero qualificarsi” x.com