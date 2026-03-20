L’equinozio di primavera del 2026 arriverà venerdì 20 marzo, anziché il 21 come di consueto, e questa modifica si protrarrà fino al 2102. La stagione della rinascita non comincerà più nella data tradizionale, a causa di un disallineamento tra il calendario civile e il tempo astronomico. La variazione riguarda il giorno esatto in cui si verifica l’equinozio.

La primavera fisica non coincide più da tempo con la primavera astronomica. Quest’ultima, nel 2026, anticipa di un giorno e non inizia più il 21 marzo come abbiamo sempre imparato a scandire. L’equinozio che segna d’ora in avanti l’allungarsi delle giornate prende ufficialmente il via alle 15:46 di venerdì 20 marzo. Minuto più, minuto meno. Una data “precoce” che non è dunque un’eccezione, ma una tendenza destinata a protrarsi negli anni. Quando inizia la primavera 2026: data e ora dell'equinozio Perché l'equinozio di primavera non cade più il 21 marzo Perché l'equinozio è sempre più anticipato Perché l'equinozio non... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Equinozio di primavera 2026 in anticipo venerdì 20 marzo, perché non sarà il 21 marzo fino al 2102

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