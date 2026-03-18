Venerdì 20 marzo alle 10 si verifica l’equinozio di primavera, segnando l’inizio ufficiale della nuova stagione astronomica. A Milano e in Lombardia le previsioni del tempo indicano condizioni variabili, con possibili cambiamenti nel corso della giornata. La primavera 2026 si avvicina e si attende un andamento meteorologico che potrebbe presentare fluttuazioni.

Milano, 18 marzo 2026 – Ultime ore d’inverno con la primavera astronomica che bussa alle porte: l'equinozio 2026 sarà venerdì 20 marzo quando, alle 10.01, l'asse terrestre sarà inclinato in modo che i raggi solari colpiranno l'equatore, creando giorno e notte di durata quasi uguale. La data varia leggermente ogni anno a secondo dei movimenti orbitali della Terra e del calendario gregoriano. La primavera 2026 terminerà domenica 21 giugno 2026 alle ore 10:24, in concomitanza con il solstizio d'estate. La differenza tra la primavera meteorologica e astronomica. Cumulonimbus and very colorful stratus in a dramatic sky. Sun disappearing behind a hill. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Meteo Milano e Lombardia, venerdì 20 marzo l’equinozio ma come sarà al primavera 2026?

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