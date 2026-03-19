Equinozio di primavera 2026 | ecco perché non inizia il 21 marzo e non succederà fino al 2102

Nel 2026 l’equinozio di primavera non si svolgerà il 21 marzo, ma già il 20 marzo alle 15:46. Questo momento segna il passaggio del Sole attraverso l’equatore celeste, dando inizio alla stagione nel hemisfero nord. La data anticipata rispetto agli anni precedenti e futuri è stata comunicata dagli astronomi, che monitorano il movimento della Terra e del Sole. La prossima volta che l’equinozio arriverà prima del 21 marzo sarà nel 2102.

Dimenticate il 21 marzo: nel 2026 la primavera arriva in anticipo. L’appuntamento è per venerdì 20 marzo alle 15:46, quando si verifica l’ equinozio, il momento esatto in cui il Sole attraversa l’equatore celeste dando ufficialmente inizio alla nuova stagione nell’emisfero nord. Dal punto di vista astronomico, l’equinozio è uno dei due momenti dell’anno, insieme a quello autunnale, in cui il Sole “scavalca” l’equatore celeste. A marzo entra nell’emisfero boreale, segnando l’inizio della primavera, mentre a settembre accade il contrario. L’equinozio di primavera cade tra il 19 e il 21 marzo, ma d al 2008 avviene stabilmente il 20 marzo e non tornerà al 21 fino al 2102. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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